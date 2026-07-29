Ленини: «Безмерно благодарен «Краснодару» за доверие»

Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини прокомментировал продление контракта до 2029 года.

«Я безмерно благодарен клубу за доверие. Чувствую себя в «Краснодаре» как дома, впереди три года нового контракта. Сфокусируюсь на том, чтобы помочь клубу добиться всех наших целей», — цитирует 29-летнего игрока пресс-служба «быков».

Ленини присоединился к «Краснодару» в 2022 году. За это время он провел 119 матчей, в которых забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи.

Ленини принял участие в чемпионате мира-2026 в составе сборной Кабо-Верде. На турнире он провел 4 матча и забил 1 гол. Сборная Кабо-Верде в 1/16 финала ЧМ в дополнительное время уступила сборной Аргентины со счетом 2:3.