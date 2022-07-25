Идову заявил, что хотел бы вернуться в «Локомотив»

Защитник «Химок» Брайан Идову рассказал о желании вернуться в «Локомотив».

Идову выступал в составе «Локомотива» с 2018 по 2021 год.

— Брайан, ты продолжаешь следить за «Локомотивом»?

— Да, конечно. Смотрел их игру против «Ростова». Тем более команда Валерия Карпина — наш следующий соперник.

— Что думаешь насчет того, чтобы вернуться, например, в «Локомотив»?

— Если играть стабильно и приносить пользу команду, то можно вновь оказаться на виду. Буду стараться действовать на хорошем уровне. И, дай бог, меня захотят пригласить обратно в «Локомотив». Но сейчас меня интересуют только «Химки», — цитирует Идову «РБ Спорт».

Вместе с «Локомотивом» 30-летний нигериец становился обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также дважды выигрывал серебряные медали РПЛ.

В 3-м туре РПЛ сезона-2022/23 «Химки» сыграют против «Ростова» 31 июля.