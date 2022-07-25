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Сегодня, 10:21

Идову заявил, что хотел бы вернуться в «Локомотив»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Защитник «Химок» Брайан Идову рассказал о желании вернуться в «Локомотив».

Идову выступал в составе «Локомотива» с 2018 по 2021 год.

— Брайан, ты продолжаешь следить за «Локомотивом»?

— Да, конечно. Смотрел их игру против «Ростова». Тем более команда Валерия Карпина — наш следующий соперник.

— Что думаешь насчет того, чтобы вернуться, например, в «Локомотив»?

— Если играть стабильно и приносить пользу команду, то можно вновь оказаться на виду. Буду стараться действовать на хорошем уровне. И, дай бог, меня захотят пригласить обратно в «Локомотив». Но сейчас меня интересуют только «Химки», — цитирует Идову «РБ Спорт».

Вместе с «Локомотивом» 30-летний нигериец становился обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также дважды выигрывал серебряные медали РПЛ.

В 3-м туре РПЛ сезона-2022/23 «Химки» сыграют против «Ростова» 31 июля.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/brajan-idovu-daj-bog-menya-zahotyat-priglasit-obratno-v-lokomotiv/
Брайн Идову
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 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
3
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
4
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
5
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
6
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
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