Скопинцев о побеге Варелы из «Динамо»: «Уругвайский сериал, испанские страсти»

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев в разговоре с «СЭ» прокомментировал побег с базы своего одноклубника Гильермо Варелы накануне матча с «Торпедо».

— Когда ты заметил, что Варелы нет с командой?

— На установке — за два часа до матча с «Торпедо».

— Как вам это объяснили?

— Пока не было никаких комментариев на сей счет.

— Руководители «Динамо» уже официально заявили, что Варела самовольно уехал с базы и никого не предупредил. Что ты можешь сказать об этом?

— Отличное решение (смеется). Не знаю даже, что сказать по этому поводу. Найдут его, наверное.

— Это побег...

— Согласен. Вопиющий случай. Но я не буду удивлена, если он сейчас в комнате сидит (на базе).

— Он неделю назад говорил, что никуда не уедет, а теперь просто убегает во «Фламенго». Как это назвать?

— Это уругвайский сериал, испанские страсти!

По информации «СЭ», защитник московского клуба Варела без предупреждения покинул расположение клуба перед матчем 2-го тура РПЛ против «Торпедо».