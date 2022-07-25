Полузащитник «Динамо» Лука Гагнидзе прокомментировал ситуацию с защитником команды Гильермо Варелой.

«О ситуации с Варелой узнал только сегодня. Вчера все было нормально. Гильермо тренировался со всей командой. Ничего не предвещало такого. Странный ли этот поступок для меня? Нет. Варела отличный игрок. Только недавно с ним общались. Если хочет, то пусть остается в «Динамо», а если захочет перейти в другой клуб, то пожелаю ему всего наилучшего», — приводит слова Гагнидзе Sport24.

Также 19-летний игрок заявил, что не злится на Варелу и надеется на его возвращение в «Динамо».

«Нет, я на него не злюсь. Надеюсь, что Гильермо скоро вернется в «Динамо», и мы продолжим играть вместе», — сказал Гагнидзе.

По информации «СЭ», защитник Варела без предупреждения покинул расположение клуба перед матчем 2-го тура РПЛ против «Торпедо» (4:0).

Варела выступает за «Динамо» с октября 2020 года. Нынешний контракт уругвайца действует до конца июня 2023 года.