«Балтика» — «Зенит»: во сколько начало матча РПЛ

«Балтика» и «Зенит» встретятся в 9-м туре РПЛ в среду, 16 сентября. Игра пройдет на «Ростех Арене» в Калининграде. Начало матча — в 20.45 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 9-й тур.

16 сентября, 20:45. Ростех Арена (Калининград)

Следить за счетом и ключевыми событиями игры «Балтика» — «Зенит» можно в матч-центре «СЭ».

Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Эфир начнется в 20.30 мск. Игру также можно смотреть на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» в окне ретрансляции эфира федерального канала по платной подписке.

«Балтика» после восьми матчей набрала 11 очков и занимает седьмое место. В предыдущем туре калининградцы сыграли вничью с «Факелом» (2:2).

«Зенит» имеет 15 очков и идет пятым. В предыдущей встрече петербуржцы победили «Локомотив» (2:1).

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