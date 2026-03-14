Абдулкадыров — об аренде в «Ахмат»: «Ну а... что тут. Значит, так надо было»

Защитник «Ахмата» Джамалутдин Абдулкадыров ответил на вопрос «СЭ» об адаптации в клубе.

— Успел освоиться?

— Да, все отлично.

— Следишь за ЦСКА?

— Смотрел последний матч с пацанами, поддерживали.

— Все во время сборов думали, что ЦСКА будет главным претендентом на чемпионство.

— Не знаю, я сейчас в другой команде, не внутри коллектива, поэтому не могу ничего сказать. Да, обидно, что потеряли важные очки.

— Произошел размен Дивеева на Лусиано. Тебе не обидно: ты бы мог сейчас играть.

— Ну а... что тут. Значит, так надо было.

20-летний игрок, принадлежащий ЦСКА, будет выступать за грозненский клуб на правах аренды до конца сезона-2025/26. В соглашении предусмотрена опция, а также условия для обязательного выкупа прав на игрока. Отмечается, что клубами согласована возможность для армейцев выкупить футболиста обратно.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 1 миллион евро.

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