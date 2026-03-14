Юран назвал позиции в составе «Спартака», требующие усиления

Российский тренер Сергей Юран в разговоре с «СЭ» поделился мнением о составе «Спартака».

— По составу есть ли у вас вопросы?

— Левого защитника у «Спартака» нет. Туда вот Зобнина ставят. Окей — можно так делать по ситуации, если удаление на этой позиции или травмы. Да, Зобнин сыграет там. Но так же быть не должно. Мы видим, что у «Спартака» там затыкают дыру. Дмитриев на этой позиции тоже может сыграть. Но там нужен квалифицированный игрок, причем оборонительный. А Дмитриев сам по себе больше атакующий футболист. Из-под него забили головой в матче с «Акроном». Ему сложно в таких моментах. Отсюда вопрос: разве сложно было найти левого защитника? Нападающий еще нужен обязательно. Там Угальде один. Есть же игры, в которых непосредственно продавить нужно. Нет большого, квалифицированного нападающего. Есть же возможности брать более качественных игроков. Поэтому смотришь и просто удивляешься этому.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Спартак».

После 20 туров «Спартак» с 35 очками идет на 6-м месте в турнирной таблице РПЛ.

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