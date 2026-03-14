Вратарь «Ахмата» Шелия — о судействе: «Некоторые решения не могу понять»

Голкипер «Ахмата» Гиорги Шелия в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о судействе после рестарта РПЛ.

«Смотрел 19-й тур. К сожалению, некоторые решения не могу понять. Во всех играх. Не понимаю, почему так происходит. Дело даже не в линиях. Может быть, я не прав и расцениваю ситуацию не так, как арбитры.

Осталось 10 игр. У нас хорошая уверенность. С каждым туром она будет прибавляться. Будем идти дальше», — сказал Шелия «СЭ».

Ранее «Ахмат» победил ЦСКА (1:0) и сыграл вничью с «Локомотивом» (2:2) в весенней части чемпионата. Грозненцы располагаются на девятой строчке в РПЛ с 26 очками.

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