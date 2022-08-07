«Сочи» — «Нижний Новгород»: гости отыграли один мяч

«Нижний Новгород» отыграл один мяч в матче против «Сочи» в 4-м туре РПЛ — 2:1.

Защитник «Нижнего» Иброгимхалил Юлдошев замкнул навес Дмитрия Стоцкого с правого фланга.