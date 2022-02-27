Бийол: «Новые игроки показали блестящую игру. ЦСКА должен продолжать в том же направлении»

Биойл отметил игру новичков ЦСКА в матче со «Спартаком»

Защитник ЦСКА Яка Бийол прокомментировал победу ЦСКА над «Спартаком» (2:0) в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ.

«Конечно, я удовлетворен результатом, — приводит слова Бийола ТАСС. — Хороший матч для меня. Мы все хотели выиграть, мы все счастливы. Новые игроки приехали, показали блестящую игру. ЦСКА должен продолжать в том же направлении».

Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. В составе армейцев забитыми мячами отметились Юсуф Языджи и Бактиер Зайнутдинов.

После 19 туров РПЛ красно-синие набрали 33 очка и занимают четвертое место в турнирной таблице. Красно-белые с 23 баллами располагается на девятой позиции.