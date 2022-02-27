Защитник ЦСКА Магнуссон прокомментировал победу армейцев над «Спартаком» в дерби

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон прокомментировал победу армейцев над «Спартаком» (2:0) в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ.

Магнуссон попал в заявку на игру, но остался в запасе и не появлялся на поле.

«Я не могу быть несчастным, очень важная победа для нас. Матчи против «Спартака» всегда сложные. Это хорошая команда, в этой игре мы были лучше. Хороший результат для нас», — приводит ТАСС слова Магнуссона.

ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России с 33 очками в 19 матчах. Следующий матч в РПЛ армейцы проведут 5 марта против «Нижнего Новгорода» (начало — в 19.00 мск).