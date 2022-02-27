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Защитник ЦСКА Магнуссон прокомментировал победу армейцев над «Спартаком» в дерби

Иван Торопцев
Корреспондент

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон прокомментировал победу армейцев над «Спартаком» (2:0) в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ.

Магнуссон попал в заявку на игру, но остался в запасе и не появлялся на поле.

«Я не могу быть несчастным, очень важная победа для нас. Матчи против «Спартака» всегда сложные. Это хорошая команда, в этой игре мы были лучше. Хороший результат для нас», — приводит ТАСС слова Магнуссона.

ЦСКА занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России с 33 очками в 19 матчах. Следующий матч в РПЛ армейцы проведут 5 марта против «Нижнего Новгорода» (начало — в 19.00 мск).

Источник: https://tass.ru/sport/13880893

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Челси
Ливерпуль

П2

21%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.96

Ф2 (0)

13%

1.61
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Рубин

ИТБ1 (1.5)

24%

1.38

Ф1 (-1.5)

19%

1.87

П1 и ТБ (2.5) - Да

16%

1.85
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 0
ЦСКА 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.53

1X

14%

1.45
Хердур Магнуссон
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ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
0
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И В Н П +/- О
1
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
2
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
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