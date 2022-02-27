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Сегодня, 11:19

«Даже по этой игре видно, что приобретения «Спартака» неособенные». Ловчев — о поражении в дерби

Ловчев прокомментировал поражение «Спартака» от ЦСКА в дерби
Мария Куцубеева
Корреспондент

Экс-защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение красно-белых в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ от ЦСКА (0:2).

«Результат закономерный. ЦСКА играл вчера немного лучше «Спартака». Красно-белые вчера не смогли забить. В одном случае выручила штанга, а в другом — Акинфеев. В середине поля у красно-белых был провал. Ни Зобнин, ни Умяров вчера не справились, а у армейцев новые футболисты были более квалифицированными. Нельзя по одной игре говорить, что трансферы у ЦСКА удачные. Хотя даже по этой игре видно, что приобретения «Спартака» неособенные. Красно-белые не приобретают хороших игроков уже давно. В России после Роберто Карлоса, Халка хорошие игроки не особенно едут», — сказал Ловчев «СЭ».

Также Ловчев поделился впечатлениями о Паоло Ваноли.

«О Ваноли сложилось впечатление, что он носится так же, как Тедеско вокруг футбольного поля и бросается бутылками с водой. Чтобы увидеть, что он что-то изменил в характере игроков, в понимании футбола, как играть в обороне или как переходит из обороны в атаку, ничего особенного я не увидел», — добавил Ловчев «СЭ».

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице после 19 туров (23 очка), ЦСКА идет четвертым (33 очка).

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⚽ Футбол. Англия. Кубок лиги
Челси
Ливерпуль

П2

21%

2.28

Обе забьют - да

15%

1.96

Ф2 (0)

13%

1.61
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Рубин

ИТБ1 (1.5)

24%

1.38

Ф1 (-1.5)

19%

1.87

П1 и ТБ (2.5) - Да

16%

1.85
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 0
ЦСКА 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 2.0

17%

1.53

1X

14%

1.45
Евгений Ловчев
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
2
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 19 10 3 6 23-16 33
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 19 6 5 8 20-28 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
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Артем Дзюба

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