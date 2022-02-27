Экс-защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение красно-белых в матче 19-го тура Тинькофф РПЛ от ЦСКА (0:2).

«Результат закономерный. ЦСКА играл вчера немного лучше «Спартака». Красно-белые вчера не смогли забить. В одном случае выручила штанга, а в другом — Акинфеев. В середине поля у красно-белых был провал. Ни Зобнин, ни Умяров вчера не справились, а у армейцев новые футболисты были более квалифицированными. Нельзя по одной игре говорить, что трансферы у ЦСКА удачные. Хотя даже по этой игре видно, что приобретения «Спартака» неособенные. Красно-белые не приобретают хороших игроков уже давно. В России после Роберто Карлоса, Халка хорошие игроки не особенно едут», — сказал Ловчев «СЭ».

Также Ловчев поделился впечатлениями о Паоло Ваноли.

«О Ваноли сложилось впечатление, что он носится так же, как Тедеско вокруг футбольного поля и бросается бутылками с водой. Чтобы увидеть, что он что-то изменил в характере игроков, в понимании футбола, как играть в обороне или как переходит из обороны в атаку, ничего особенного я не увидел», — добавил Ловчев «СЭ».

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице после 19 туров (23 очка), ЦСКА идет четвертым (33 очка).