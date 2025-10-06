Защитник ЦСКА Виктор назвал грандиозным дерби против «Спартака»: «Команда счастлива»

Защитник ЦСКА Жоао Виктор в разговоре с «СЭ» поделился мнением о победе в матче 11-го тура РПЛ над «Спартаком» (3:2).

— Матч был очень сложным. «Спартак» — команда высокого класса, но нам удалось реализовать свои моменты в первом тайме, и мы невероятно рады забитым голам.

— Ты впервые прочувствовал накал матчей со «Спартаком». Что скажешь об атмосфере дерби?

— Очень счастлив! Я считаю это грандиозным дерби, главным матчем и России, и Москвы. Победа была для нас крайне важна — и чтобы сохранить первое место в турнирной таблице, и как успех в принципиальном противостоянии. Я очень доволен, команда счастлива. Мы хорошо провели первый тайм и заслужили этот результат. Потом, правда, сыграли слабее, но те три гола, которые мы забили, в итоге и принесли нам победу.

ЦСКА одержал третью победу подряд в РПЛ и с 24 очками занимает первое место в турнирной таблице. «Спартак» с 18 баллами идет на шестом месте в чемпионате России.