Сегодня, 10:43

Защитник ЦСКА Виктор назвал грандиозным дерби против «Спартака»: «Команда счастлива»

Микеле Антонов
Корреспондент

Защитник ЦСКА Жоао Виктор в разговоре с «СЭ» поделился мнением о победе в матче 11-го тура РПЛ над «Спартаком» (3:2).

— Матч был очень сложным. «Спартак» — команда высокого класса, но нам удалось реализовать свои моменты в первом тайме, и мы невероятно рады забитым голам.

— Ты впервые прочувствовал накал матчей со «Спартаком». Что скажешь об атмосфере дерби?

— Очень счастлив! Я считаю это грандиозным дерби, главным матчем и России, и Москвы. Победа была для нас крайне важна — и чтобы сохранить первое место в турнирной таблице, и как успех в принципиальном противостоянии. Я очень доволен, команда счастлива. Мы хорошо провели первый тайм и заслужили этот результат. Потом, правда, сыграли слабее, но те три гола, которые мы забили, в итоге и принесли нам победу.

ЦСКА одержал третью победу подряд в РПЛ и с 24 очками занимает первое место в турнирной таблице. «Спартак» с 18 баллами идет на шестом месте в чемпионате России.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Жоао Виктор (ЦСКА)
Популярное видео
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 11 7 3 1 22-10 24
2
 Локомотив 11 6 5 0 26-16 23
3
 Краснодар 11 7 2 2 22-7 23
4
 Зенит 11 5 5 1 21-10 20
5
 Балтика 11 5 5 1 15-6 20
6
 Спартак 11 5 3 3 19-17 18
7
 Рубин 11 5 3 3 15-15 18
8
 Динамо 11 4 3 4 18-17 15
9
 Ахмат 11 4 3 4 14-13 15
10
 Ростов 11 3 4 4 9-12 13
11
 Кр. Советов 11 3 3 5 16-21 12
12
 Динамо Мх 11 2 4 5 5-13 10
13
 Акрон 11 1 5 5 13-18 8
14
 Оренбург 11 1 4 6 13-22 7
15
 Пари НН 11 2 0 9 9-22 6
16
 Сочи 11 1 2 8 7-25 5
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.10 13:00
Акрон – Зенит
 1 : 1
4.10 15:15
Рубин – Кр. Советов
 2 : 0
4.10 17:30
Краснодар – Ахмат
 2 : 0
4.10 19:45
Динамо – Локомотив
 3 : 5
5.10 12:00
Оренбург – Ростов
 0 : 1
5.10 14:15
Сочи – Пари НН
 2 : 1
5.10 16:30
ЦСКА – Спартак
 3 : 2
5.10 19:00
Балтика – Динамо Мх
 2 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 9
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 6
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Зелимхан Бакаев

Зелимхан Бакаев

Локомотив

 4
Николай Рассказов

Николай Рассказов

Крылья Советов

 4
И К Ж
Диего Коста

Диего Коста

Краснодар

 10 1 2
Лечи Садулаев

Лечи Садулаев

Ахмат

 11 1 2
Ярослав Крашевский

Ярослав Крашевский

Пари Нижний Новгород

 4 1 1
Вся статистика

