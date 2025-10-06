Станкович в понедельник может быть уволен из «Спартака»

Как стало известно «СЭ», на ближайшем заседании совета директоров московского «Спартака», которое состоится в понедельник, 6 октября, с высокой долей вероятности может быть принято решение об увольнении главного тренера команды Деяна Станковича.

Станкович 20 сентября был дисквалифицирован КДК РФС на месяц во всех российских футбольных соревнованиях.

5 октября «Спартак» проиграл в гостевом дерби ЦСКА (2:3), пропустив три мяча уже к 18-й минуте встречи.

Станкович возглавил «Спартак» 1 июля 2024 года, подписав контракт до лета 2026 года. В мае соглашение было продлено до 2027-го.

После 11 туров «Спартак» набрал 18 очков и занимает 6-е место в таблице РПЛ.