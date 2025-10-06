Футбол
Сегодня, 11:04

Станкович в понедельник может быть уволен из «Спартака»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Деян Станкович.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», на ближайшем заседании совета директоров московского «Спартака», которое состоится в понедельник, 6 октября, с высокой долей вероятности может быть принято решение об увольнении главного тренера команды Деяна Станковича.

Станкович 20 сентября был дисквалифицирован КДК РФС на месяц во всех российских футбольных соревнованиях.

5 октября «Спартак» проиграл в гостевом дерби ЦСКА (2:3), пропустив три мяча уже к 18-й минуте встречи.

Станкович возглавил «Спартак» 1 июля 2024 года, подписав контракт до лета 2026 года. В мае соглашение было продлено до 2027-го.

После 11 туров «Спартак» набрал 18 очков и занимает 6-е место в таблице РПЛ.

Деян Станкович
ФК Спартак (Москва)
Материалы сюжета: РПЛ 12-й тур: «Локомотив» — ЦСКА, «Сочи» — «Зенит» и другие матчи
Защитник ЦСКА Виктор назвал грандиозным дерби против «Спартака»: «Команда счастлива»
  • Грег Хаус

    Доживём до понедельника

    06.10.2025

  • Skorz

    С одной стороны , логично ! Тренера фактически во время игр нет и все происходит само собой ( Ну , не помошника же , нанимали на должность гланого ? С другой стороны , а куда девать пол команды новичков , набранных под Станковича ? Остается ...брать только нашего тренера , который не будет спрашивать , глядя на Ливая " А кто это такой ? "))))) и будет тренировать , кто есть . Исходя из этого , Деяна до каникул не уберут , иначе труба всем !

    06.10.2025

  • blue-white!

    А пудель? Когда это кудрявое быдло уволят из Динамо?!

    06.10.2025

  • Rawalex

    Ну, объективно - давно пора. По набору и стоимости игроков Спартак минимум второй, а в таблице шестой. Когда приличные игроки на поле играют в бей-беги и периодически вообще забывают отрабатывать в обороне, это однозначно вина тренера. Вот только в Спартаке здравый смысл по определению презираем, а значит лысого должны продлить ещё на год и с повышением зарплаты!

    06.10.2025

  • hovawart645

    Не, не думаю. Им, боссам Лукойла, нужен управляемый. Кто бы играл теми, кого они покупают.

    06.10.2025

  • Крокодил

    Если провести опрос среди клубов рпл, все будут 2 руками за Деяна, с ним Спартак в безопасности ( от 1 места)

    06.10.2025

  • Павел Леонидович

    а может и не быть! Но всем плевать)

    06.10.2025

  • Павел Леонидович

    :clown:

    06.10.2025

  • Jean4

    Я бы попробовал договориться с Ахматами и взять Черчесова.

    06.10.2025

  • Jean4

    Еще в начале года пора было его гнать. Вопрос только в том, что ему на смену наверняка придет такой же иностранный кот в мешке. Карпин и Черчесов были бы лучше, но обоих уже профукали.

    06.10.2025

  • 4rfv5tgb

    Всем же ясно, что Спартак проиграл дерби только из-за судьи. Руки прочь от Станковича!

    06.10.2025

  • hovawart645

    Главный вопрос в другом - а кто взамен? Талалай?) Или снова забугорный?

    06.10.2025

  • Крокодил

    Стать чемпионом с Деяном шансов 50 на 50%, гораздо больше чем встретить динозавра на улице

    06.10.2025

  • Millwall82

    поздравляю лысого с шикарной неустойкой.

    06.10.2025

  • Спартак 98

    Не может быть а должен уйти нахрен

    06.10.2025

  • Slim Tallers

    Запоздалое решение. Назначьте Мостового - посмеёмся все вместе.

    06.10.2025

  • Иван

    алла алла. проснулся, похмелился и снова за свое. какая же ты гнида

    06.10.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Вратарь руководит обороной, а наш молчит и боится.

    06.10.2025

  • Степочкин

    а там все в связке)).. вратарь само собой, все верно)

    06.10.2025

  • SPIRT-EXPRESS

    ну вот второй выход Слишковича ...

    06.10.2025

  • Ю.Ю.

    Такое впечатление, что во всей спартаковской системе идёт перетрубация.

    06.10.2025

  • Митек

    Им бы понедельники взять и отменить!

    06.10.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Разобраться нужно с вратарём. Нужен нормальный страж ворот

    06.10.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Ещё один бросатель какашек на вентилятор.

    06.10.2025

  • Степочкин

    Чемпионат стал сбалансированее по силе, тот же Краснодар появился, Локо на ходу. Увольнять Станковича в 2-х победах от первого места как по мне это ошибка. Разобраться с нулевой академией и защитой в первую очередь. Неуверенность команды у вас из-за ошибок в защите, условно говоря руки опускаются пахать на поле у игроков.

    06.10.2025

  • SpartakSirius

    Гончаренко свободен

    06.10.2025

  • SERGEY111

    Сантёра Мостового пришла пора реально назначить главным в Спартак - как будут играть и какие будут успехи фиг знает , зато скучно точно не будет - сплошная движуха .

    06.10.2025

  • ValeraK

    Абаскаля вернут )))

    06.10.2025

  • Телевизор посмотрел

    сначала надо найти, чем тупо увольнять абы найти кого-нибудь!

    06.10.2025

  • andy1962

    Жаль. Станкович был полной гарантией постоянного сумбура Спартака и как следствие, полного невмешательства в чемпионскую гонку на ближайшие годы...

    06.10.2025

  • -философ-

    "Паниковского бьют! “ —" Что, уже? Что-то очень быстро. Вздорный старик". Да держите этого уникума до нового сезона, чего уж там. У него святая вера в занавеску в воротах.

    06.10.2025

  • Топотун

    Отличная новость. И хватит югов. Все эти слишковичи, станковичи, николичи уже достали !

    06.10.2025

  • Гена Самарцев

    Есть один Царь свободный, давно ждет уже когда позовут)

    06.10.2025

  • Gordon

    Совершенно не обязательно. И как можно подсидеть, не находясь в клубе?

    06.10.2025

  • Gordon

    Любое увольнение - это назначение. Если вместо него опять какой-нибудь экспериментальный кандидат, то точно нахрен. Ну и рано для такого решения. Много новых игроков. Команда играет с перепадами, но она определённо не безнадёжна. Пусть работает до зимы. В любом случае никаких увольнений без договорённости с новым тренером. И нормальным.

    06.10.2025

  • +RECORDS-MEN-TRETIY FRONT+

    Кто то подсидел значит . Кто свободен ?

    06.10.2025

  • regiment

    ну и правильно. пока пауза можно найти тренера

    06.10.2025

    Жоао Виктор считает, что Солари пытался заработать пенальти: «Не считаю, что там было что-то»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 11 7 3 1 22-10 24
    2
    		 Локомотив 11 6 5 0 26-16 23
    3
    		 Краснодар 11 7 2 2 22-7 23
    4
    		 Зенит 11 5 5 1 21-10 20
    5
    		 Балтика 11 5 5 1 15-6 20
    6
    		 Спартак 11 5 3 3 19-17 18
    7
    		 Рубин 11 5 3 3 15-15 18
    8
    		 Динамо 11 4 3 4 18-17 15
    9
    		 Ахмат 11 4 3 4 14-13 15
    10
    		 Ростов 11 3 4 4 9-12 13
    11
    		 Кр. Советов 11 3 3 5 16-21 12
    12
    		 Динамо Мх 11 2 4 5 5-13 10
    13
    		 Акрон 11 1 5 5 13-18 8
    14
    		 Оренбург 11 1 4 6 13-22 7
    15
    		 Пари НН 11 2 0 9 9-22 6
    16
    		 Сочи 11 1 2 8 7-25 5
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 1 : 1
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 2 : 0
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 2 : 0
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 3 : 5
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 0 : 1
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 2 : 1
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 3 : 2
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 2 : 0
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 9
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 10 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 11 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 4 1 1
