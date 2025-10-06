Футбол
Сегодня, 10:11

В «Краснодаре» впервые прокомментировали обвинения в адрес Сперцяна в расизме

Игнат Заздравин
Корреспондент

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг отреагировал на обвинения в расизме в адрес полузащитника команды Эдуарда Сперцяна.

В концовке матча 11-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Ахматом» (2:0), который прошел в субботу, Сперцян вступил в конфликт с защитником грозненской команды Усманом Ндонгом, по итогам которого судья удалил сенегальца, а Сперцян получил желтую карточку.

После матча защитник «Ахмата» заявил, что Сперцян оскорбил его на португальском языке на почве расизма. Сам Сперцян утверждал, что Ндонг допустил непозволительные комментарии в адрес его семьи.

«У нас интернациональный коллектив — в команде играют футболисты из разных стран, с разным вероисповеданием и говорят на разных языках. Проявление расизма в таком окружении просто невозможно.

Эдуард в клубе почти 15 лет, начиная еще с академии, и я очень хорошо знаю его как человека. Именно поэтому Эдуард был выбран капитаном в молодом возрасте — он умеет объединять абсолютно разных людей и создавать атмосферу взаимного уважения.

Мы уверены в нем — и как в капитане, и как в человеке», — цитирует Хашига «Чемпионат».

Ранее «Ахмат» потребовал наказать Сперцяна за расизм в адрес Ндонга. Сам Эдуард заявил, что готов на прохождение полиграфа, чтобы доказать свою невиновность.

Источник: «Чемпионат»
Эдуард Сперцян
