Защитник ЦСКА Лукин: «Перешел бы я в «Зенит» или «Спартак»? Не могу загадывать»

Защитник ЦСКА Матвей Лукин поделился мнением о потенциальных трансферах Марио Фернандеса в «Зенит» и Хесуса Медины — в «Спартак».

«Нет официальной информации, поэтому не могу комментировать. Перешел бы я в «Зенит» или «Спартак»? Не могу загадывать. Живу сегодняшним днем. Я здесь, в ЦСКА, тренируюсь на 120 процентов и жду своего шанса», — цитирует игрока Sport24.

8 июля главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подтвердил переход Медины в «Спартак».

Медина выступает за ЦСКА с января 2022 года. Хавбек провел 45 матчей за московский клуб во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 10 результативных передач.

В четверг, 6 июля, Брейдо сообщал, что зимой ЦСКА расторг контракт с Фернандесом, но заключил с ним джентльменское соглашение, по которому футболист будет играть в России только за армейцев.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 года, он трижды становился чемпионом России, дважды выигрывал Суперкубок страны и один раз Кубок страны.