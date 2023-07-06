В ЦСКА высказались о ситуации с Марио Фернандесом
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал ситуацию вокруг бывшего защитника армейцев Марио Фернандеса, который близок к переходу в «Зенит».
«Дорогие болельщики, мы видим отдельные комментарии про «обман со стороны клуба» и считаем необходимым дать развернутое объяснение по контракту Марио.
Как вы помните, летом Марио обратился в клуб с просьбой позволить ему закончить карьеру, несмотря на действующее соглашение. Нам удалось убедить его не делать поспешных объявлений и остановиться на «приостановке карьеры» и «приостановке контракта». Юридически на тот момент это было оформлено отпуском до 31 декабря 2022 года.
Зимой Марио изъявил желание возобновить карьеру, но при этом без намерения возвращаться в Россию. Далее в рамках нашего джентельменского соглашения и страховки клуба в вопросе существенных зарплатных обязательств было принято совместное решение о фактическом расторжении контракта.
Суть нашего джентельменского соглашения проста: в России Марио будет играть только за ЦСКА. Естественно, без каких-либо дополнительных выплат и компенсаций.
При этом клуб не сообщал о том, что у Марио действующий контракт с ЦСКА, а ссылался всегда именно на джентельменские договоренности. Разумеется, клубу было невыгодно поправлять и Transfermarkt и заявлять всему миру о том, что фактически Марио – свободный агент.
Сегодня вместе с вами мы узнали подробности, которые многое прояснили о ходе наших непростых переговоров. Многое из этого неприятно осозновать, но желания обмануть наших болельщиков у клуба никогда не было. Но необходимо понимать, что нередко встречаются юридические тонкости, которые исходя из интересов клуба на определенном этапе нельзя выносить в медиа», – написал Брейдо в своем Telegram-канале.
6 июля журналист Алешандре Пратцель сообщил, что Фернандес в ближайшее время может стать игроком «Зенита». Позже стало известно, что 32-летний футболист 10 июля прибудет в Санкт-Петербург для подписания контракта с сине-бело-голубыми.
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