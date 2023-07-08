Карапузов прокомментировал разгромную победу «Динамо» над ЦСКА
Полузащитник московского «Динамо» Владислав Карапузов отреагировал на разгромную победу над ЦСКА (5:0) в первом матче за Братский кубок.
«Отличная идея с созданием Братского кубка. Сыграли при болельщиках, это очень важно. Скучали по такой атмосфере, давно этого не было. Надеюсь, завтра придут наши болельщики и поддержат нас. Хорошая идея — сыграть товарищескую игру не только на базе, но и при болельщиках, чтобы и мы, и они получили эмоции», — цитирует Карапузова Sport24.
Ответный матч между «Динамо» и ЦСКА за Братский кубок состоится завтра, 9 июля. Начало игры — в 16.30 мск.
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3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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|Оренбург
|0
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|0
|0
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|0
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8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Сочи
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|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
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16
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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