Федотов подтвердил переход Медины в «Спартак»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал информацию о переходе полузащитника Хесуса Медины в «Спартак». Тренер красно-синих отметил, что 26-летнего парагвайца мало интересуют отношения двух команд.

«Пока мы не увидели официального подтверждения контракта, где он подписывается в майке «Спартака», — приводит слова Федотова matchtv.ru. — Улучшенные условия, наверное, равно тому, для чего футболист развивается, идя по этапу своей карьеры, предлагаются лучшие условия. Плюс он легионер, его мало задевают отношения двух московских команд. Поэтому Медина переходит в «Спартак».

Ранее «СЭ» сообщал, что Медина в ближайшее время должен подписать контракт со «Спартаком». Сумма предполагаемого трансфера — порядка 7,5 миллиона евро.

Медина выступает за ЦСКА с января 2022 года. На его счету 45 матчей за армейский клуб, в которых он забил 12 голов и сделал 10 результативных передач.