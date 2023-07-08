Федотов подтвердил переход Медины в «Спартак»
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал информацию о переходе полузащитника Хесуса Медины в «Спартак». Тренер красно-синих отметил, что 26-летнего парагвайца мало интересуют отношения двух команд.
«Пока мы не увидели официального подтверждения контракта, где он подписывается в майке «Спартака», — приводит слова Федотова matchtv.ru. — Улучшенные условия, наверное, равно тому, для чего футболист развивается, идя по этапу своей карьеры, предлагаются лучшие условия. Плюс он легионер, его мало задевают отношения двух московских команд. Поэтому Медина переходит в «Спартак».
Ранее «СЭ» сообщал, что Медина в ближайшее время должен подписать контракт со «Спартаком». Сумма предполагаемого трансфера — порядка 7,5 миллиона евро.
Медина выступает за ЦСКА с января 2022 года. На его счету 45 матчей за армейский клуб, в которых он забил 12 голов и сделал 10 результативных передач.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -