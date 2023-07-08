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Сегодня, 14:03

Федотов подтвердил переход Медины в «Спартак»

Сергей Разин
корреспондент
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Хесус Медина.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал информацию о переходе полузащитника Хесуса Медины в «Спартак». Тренер красно-синих отметил, что 26-летнего парагвайца мало интересуют отношения двух команд.

«Пока мы не увидели официального подтверждения контракта, где он подписывается в майке «Спартака», — приводит слова Федотова matchtv.ru. — Улучшенные условия, наверное, равно тому, для чего футболист развивается, идя по этапу своей карьеры, предлагаются лучшие условия. Плюс он легионер, его мало задевают отношения двух московских команд. Поэтому Медина переходит в «Спартак».

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Ранее «СЭ» сообщал, что Медина в ближайшее время должен подписать контракт со «Спартаком». Сумма предполагаемого трансфера — порядка 7,5 миллиона евро.

Медина выступает за ЦСКА с января 2022 года. На его счету 45 матчей за армейский клуб, в которых он забил 12 голов и сделал 10 результативных передач.

Источник: matchtv.ru
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Хесус Медина
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