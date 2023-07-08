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Николай Наумов прокомментировал возможный трансфер Фернандеса в «Зенит»

Виктория Кравченко
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Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов оценил решение «Зенита» по трансферу Марио Фернандеса.

«В футбольном мире есть такое выражение: «футболиста куда не поцелуй, везде *опа». Фернандес так решил, и ему плевать, «Зенит» или не «Зенит»... Деньги заплатили большие — и он туда пошел. Хотя говорил, что нигде в другом клубе в России играть не будет... ЦСКА — дом родной... Но, когда коснулось дело денег, он все сразу забыл. Другой вопрос, насколько он нужен петербуржцам, сможет ли помочь?» — цитирует Наумова «РБ Спорт».

6 июля журналист Алешандре Пратцель сообщил, что Фернандес в ближайшее время может стать игроком «Зенита». Позже стало известно, что 32-летний футболист 10 июля прибудет в Санкт-Петербург для подписания контракта с сине-бело-голубыми.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 года, он трижды становился чемпионом России, дважды выигрывал Суперкубок страны и один раз Кубок страны.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/nikolaj-naumov-bunta-russkih-v-zenite-ne-budet-no-perebor-s-brazil-tsami-ni-k-chemu-horoshemu-ne-privedet/
Марио Фернандес
ФК Зенит
Николай Наумов
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