Круговой — о травме в дерби: «Сильный ушиб»

Защитник ЦСКА Данил Круговой прокомментировал свою травму, полученную в матче 16-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1).

«Сильный ушиб. Сколько пропущу? Не знаю», — сказал Круговой журналистам.

Круговой получил повреждение после столкновения с голкипером «Спартака» Александром Максименко при выходе один на один. Данил покинул поле на 11-й минуте встречи. Его заменил Матия Попович.