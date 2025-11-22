И.о. тренера «Спартака» Романов — о победе над ЦСКА: «После ухода Станковича нужно было вдохнуть уверенность в игроков»
Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Вадим Романов ответил на вопросы после победы над ЦСКА (1:0) в 16-м туре РПЛ.
— Как проходила предматчевая теория?
— У каждого тренера свой подход. Кое-что поменяли в процессе. Было больше теории,чем обычно. Сравнивать с подходом Станковича не стал бы. У каждого свое видение.
— Какие шансы у Литвинова в дальнейших играх?
— Очень высокого мнения о нем. Это очень важный для нас игрок. Все футболисты центра поля с разным набором качеств.
— Какие эмоции после сегодняшней игры? Держите ли в голове, что скоро придет ваш сменщик?
— Никогда не загадывал настолько далеко. Эту неделю посвятили матчу с ЦСКА. Пока не загадываем, что там будет.
— Как вообще договорились с руководством?
— Не думаю, что стоит об этом говорить.
— Сразу поменяли все недочеты Станковича?
— Мы взаимодействовали достаточно плотно и честно. У него было много идей, какие-то сработали, какие-то нет — это футбол. Времени не было менять что-то глобально. Но с психологической точки зрения нужно было вдохнуть уверенность в игроков.
— Насколько вы жесткий тренер?
— Люблю дисциплину. Если вижу, что человек максимально погружен, то я добрый и лояльный. Но если игрок идет в противовес интересам команды, то могу быть жестким.
— Вы поменяли расстановку при розыгрыше угловых. Также был удар Умярова — это что-то из арсенала «ПСЖ»?
— В начале игры надо было дать посыл, что мы хотим перевести игру на их поле. Отсылки к «ПСЖ» имеют место быть. Перестроили немного угловые. Были на то причины. Не факт, что будем играть так дальше, — сказал Романов на пресс-конференции.
«Спартак» провел первый матч после отставки Деяна Станковича. Обязанности главного тренера исполнял Вадим Романов. С 28 очками красно-белые занимают шестое место в РПЛ.
ЦСКА (33 очка) идет вторым в турнирной таблице. У армейцев прервалась серия из трех побед подряд в РПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|16
|10
|3
|3
|26-14
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|16
|7
|8
|1
|21-7
|29
|
6
|Спартак
|16
|8
|4
|4
|25-21
|28
|
7
|Акрон
|16
|5
|6
|5
|21-22
|21
|
8
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|16
|2
|6
|8
|17-26
|12
|
15
|Сочи
|16
|2
|2
|12
|14-37
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|3 : 2
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|0 : 0
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|1 : 0
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|7
|1
|2