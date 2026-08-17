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Сегодня, 11:00

«Разве Соболев сам упал? Но игра у «Зенита» пока не выстроена». Орлов — о разгроме «Динамо»

Виталий Айрапетов
Корреспондент
Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Комментатор Геннадий Орлов — о крупной победе «Зенита» над «Динамо» (3:0).
Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур.
16 августа, 14:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
3:0
Динамо

— «Зенит» победил — 3:0. Но такой счет — все-таки не по игре. «Динамо» агрессивно начало встречу. И хозяева просто не знали, как выбираться из-под прессинга бело-голубых. Питерцы в эти минуты выглядели неважно, уступали в единоборствах. Почему?

У питерцев «проседает» центр поля. Он малоподвижен! Вендел не готов физически. Есть вопросы к Джону Джону. А Барриос вообще отдает пас только ближнему — тому же Венделу. Вы можете вспомнить, чтобы колумбиец пасовал на 20-30 метров вперед? Я — нет. Барриос потерял уверенность в себе.

Нет связок. Это проблема. И пока она не решается.

Надо признать, что пока игра у команды Семака не выстроена. Особенно в середине поля.

Да и к обороне есть претензии. Вот заменил Андраде Нино и сразу показал, что он свежее, быстрее, агрессивнее, убедительнее своих конкурентов. Ведь в первом тайме и Нино, и Дивеев пускали себе динамовцев за спину. Тюкавин уже в дебюте матча имел отличный момент, мощно пробил с левой, но в створ не попал.

Александр Соболев и&nbsp;Джон Джон.«Динамо» — любимый клиент Соболева. «Зенит» разгромил бело-голубых

А как Дивеев в одном эпизоде начал атаку? Отдал пас левой — мяч улетел за бровку... Ну что это такое? Неуверенность?

Смущает меня и манера игры вратаря Адамова. Нет, на линии он, безусловно, хорош, выручает. Сегодня отыграл на ноль. Но что касается его движения... Все как-то неспешно, все пешком. Подолгу вводит мяч в игру, ищет партнеров. А они уже перекрыты. Понимаете, от него должна все-таки исходить другая энергетика. Он должен заряжать своих партнеров! Все же начинается с голкипера.

Теперь о позитивных моментах. Хорошо готов Педро. На своем фланге создавал проблемы динамовцам.

Ну и, конечно, следует выделить двоих — Соболева и Глушенкова. Сейчас эти двое тащат «Зенит». У Максима в активе 5 голов, у Александра — 4.

Глушенков сегодня просто порадовал! Какое движение на 95-й минуте, какая нацеленность на результат, вовлеченность в командную игру! А как вам его пас шведой на второй гол Соболева? Молодец. Вот он набрал форму, он здорово готов, в отличие от того же Вендела. Даже не так. В отличие от половины команды!

Повторюсь, сейчас у «Зенита» не видно той игры, которая позволит бороться за чемпионский титул.

Сегодня забили два мяча и стали играть в пять защитников, на удержание. В принципе, ход себя оправдал. Итоговый счет — 3:0, но вот с точки зрения футбольной эстетики... Вы играете дома, на стадион пришло больше 30 тысяч зрителей.

Некоторые считают, что пенальти сломал игру «Динамо»? Не знаю... Может быть, и сломал. Но сила команды и состоит в том, чтобы держать удар! А если гости посчитали, что их сплавляют, то это как-то несерьезно...

Да, вы владели инициативой. Пропустили с пенальти. Бывает. Но так продолжайте гнуть свою линию.

Я был на стадионе. Поначалу не было понятно, что же произошло в штрафной гостей. Но есть же ВАР, есть повторы. И посмотрев их, приходишь к выводу, что контакт-то был. Разве Соболев сам упал? Нет же. Динамовец его задел.

Кто-то считает, что Соболев подрисовал падение? Ну нет же. Так специально не падают. Его же подрубили. Соболева развернуло... Он упал от контакта.

Александр Соболев исполняет пенальти в&nbsp;ворота &laquo;Динамо&raquo; в&nbsp;матче 4-го тура РПЛ.«Ну что вы, судьи, творите?» «Зениту» назначили уже 15 пенальти за год — больше всех в России

Динамовцы отрезками выглядели весьма неплохо и, как заметил выше, разгрома не заслуживали. Моменты-то у них были.

Но, считаю, Шварц промедлил с заменами. Окишор и Скопинцев, считаю, поздновато появились на поле.

Касерес вновь действовал на грани. Его выход на поле — это всегда риск получить карточку... Грубо!

Тюкавин в целом провел добротный матч. Потенциал у него действительно серьезный.

Но сейчас у «Зенита» есть свой голеадор. Соболев. Надо отдать должное его нервной системе.

Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»

Важно, что питерские болельщики его приняли, аплодируют, скандируют его фамилию после гола. Он уже герой. Заслужил. Сам поцелуи посылает на трибуны, благодарит. Вот от него исходит уверенность, заряженность на гол!

Понравилось, как он распорядился своим моментом после прекрасного паса Глушенкова. Александр ведь мог сразу пробить, а он выдержал микро-паузу и уже затем поразил ворота. Мяч прокатился за Расулова. Соболев понял, что голкипер не успевает и осознанно промедлил с ударом и закатил мяч в ближний угол. Это уже говорит о футбольной мудрости. Обманул голкипера!

А вот вышедший на замену Фелипе Аугусто пока не убеждает. Тяжеловат. Не координированный. Не может отклеиваться от защитников, отрываться от них, мало себя предлагает. Все время закрыт. Тоже, похоже, не готов физически.

&laquo;Зенит&raquo; дома победил &laquo;Динамо&raquo; в&nbsp;матче 4-го тура РПЛ.«Зенит» и «Краснодар» — пока из другой лиги. Вместе со «Спартаком»

В общем, несмотря на победу, вопросов к сине-бело-голубым хватает. Прежде всего, по взаимодействию в середине поля и общему движению.

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Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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От Спартакиады и Олимпиады до реконструкции и современного вида

Кто мог представить в одной компании с «Зенитом» и «Спартаком» «Динамо», но не из Москвы, а из Махачкалы?!
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
Результаты / календарь
1 тур
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30 тур
22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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