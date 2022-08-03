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Судейство

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Салихова о платном обращении в ЭСК: «Можно для «Спартака» оформить годовую подписку со скидкой?»

Салихова прокомментировала информацию об инициативе сделать обращения в ЭСК РФС платными для клубов
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Зарема Салихова и Леонид Федун.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на информацию об инициативе сделать обращения в ЭСК РФС платными для клубов.

«Можно для «Спартака» оформить годовую подписку со скидкой? А если серьезно, такие нововведения вызывают еще больше вопросов, чем уравновешивают ситуацию с судейством», — приводит слова Салиховой Sport24.

Ранее комментатор Тимур Журавель заявил, что обращения в ЭСК РФС в ближайшее время могут стать платными.

Сумма, которую клубы должны будут заплатить, составит 50 тысяч рублей.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-08-03-zarema-salikhova-o-platnom-obrashchenii-v-esk-mozhno-dlya-spartaka-oformit-godovuyu-podpisku-so-skidkoy
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РФС
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
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2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
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 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
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13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
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 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
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