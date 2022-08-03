Салихова о платном обращении в ЭСК: «Можно для «Спартака» оформить годовую подписку со скидкой?»

Салихова прокомментировала информацию об инициативе сделать обращения в ЭСК РФС платными для клубов

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на информацию об инициативе сделать обращения в ЭСК РФС платными для клубов.

«Можно для «Спартака» оформить годовую подписку со скидкой? А если серьезно, такие нововведения вызывают еще больше вопросов, чем уравновешивают ситуацию с судейством», — приводит слова Салиховой Sport24.

Ранее комментатор Тимур Журавель заявил, что обращения в ЭСК РФС в ближайшее время могут стать платными.

Сумма, которую клубы должны будут заплатить, составит 50 тысяч рублей.