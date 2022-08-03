В «Палермо» назвали возможным назначение Ваноли главным тренером команды

В пресс-службе «Палермо» в разговоре с «СЭ» ответили на вопрос, возможно ли назначение бывшего тренера «Спартака» Паоло Ваноли главным тренером команды.

«Пока финальное решение по новому тренеру «Палермо» не принято. Мы в постоянном контакте с владельцами клуба. Еще ничего не решено. Тоже, как и вы, читаем из СМИ, что Ваноли может возглавить «Палермо». Это возможно. Но мы об этом ничего не знаем, потому что это обсуждается на высшем уровне. Финальное решение по новому главному тренеру будет на следующей неделе», — заявили «СЭ» в пресс-службе «Палермо».

9 июня «Спартак» объявил о расставании с Ваноли. Итальянский специалист возглавлял команду с декабря 2021 года.

Вместе с Ваноли «Спартак» выиграл БЕТСИТИ Кубок России в сезоне-2021/22.