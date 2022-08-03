«Рубин» пытался продать Хакшабановича в «Селтик»

По данным «СЭ», «Рубин» в летнее трансферное пытался продать полузащитника Сеяда Хакшабановича в шотландский «Селтик».

Казанцы предложили игрока клубу, которому год назад за 5 млн евро продали защитника Карла Старфельта.

«Селтик» от идеи подписания ещё одного игрока из «Рубина» отказался из-за сложностей в осуществлении денежных операций.

Год назад «Рубин» купил Хакшабановича за 6,5 млн евро у шведского «Норчепинга». Пока футболист поддерживает форму в своем бывшем клубе — шведском «Хальмстаде».