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Сегодня, 13:04

«Рубин» пытался продать Хакшабановича в «Селтик»

Владислав Зимагулов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

По данным «СЭ», «Рубин» в летнее трансферное пытался продать полузащитника Сеяда Хакшабановича в шотландский «Селтик».

Казанцы предложили игрока клубу, которому год назад за 5 млн евро продали защитника Карла Старфельта.

«Селтик» от идеи подписания ещё одного игрока из «Рубина» отказался из-за сложностей в осуществлении денежных операций.

Год назад «Рубин» купил Хакшабановича за 6,5 млн евро у шведского «Норчепинга». Пока футболист поддерживает форму в своем бывшем клубе — шведском «Хальмстаде».

Футбол
ФК Рубин (Казань)
ФК Селтик
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