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Гончаренко дисквалифицирован за нецензурные выражения в адрес судей во время матча против «Ахмата»

15:46
Виктор Гончаренко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Виктор Гончаренко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера «Краснодара» Виктора Гончаренко на три матча, сообщает официальный сайт РФС.

Белорусский специалист получил наказание за использование нецензурных выражений в отношении официальных лиц матча 8-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (2:0). При этом, согласно решению КДК, 2 матча являются реальным наказанием, а 1 матч — условной санкцией. Для Гончаренко установлен испытательный срок на 2 года с момента принятия решения. Также тренер был оштрафован на 250 тысяч рублей.

В матче с «Ахматом» Гончаренко был удален с поля главным арбитром встречи Иваном Сиденковым. Позднее сообщалось, что причиной удаления стали «преднамеренное покидание технической зоны для демонстрации возмущения и несогласия в отношении судейской бригады и использование оскорбительных, обидных и нецензурных выражений».

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/214463

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Иван Торопцев все материалы автора

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