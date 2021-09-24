Агент Прудников: «К Зареме можно по-разному относиться, но где-то она говорит правильные вещи»
Алан Прудников, сын известного по игре за «Спартак» и «Динамо» Алексея Прудникова, ныне работающий агентом, в интервью Sport24 поделился мнением о Зареме Салиховой, супруге владельца красно-белых Леонида Федуна.
— С Заремой вели переговоры? Она как Де Лаурентис?
— Ха-ха, с ней переговоров я не вел. К ней можно по-разному относиться, но нельзя отрицать, что где-то она говорит очень правильные вещи. Да, где-то она поддается эмоциям, но женщина в футболе — не так страшно. Возьмем, например Марину Грановскую, из «Челси». Идеальный пример того, что женщина может быть фантастически успешным футбольным менеджером. Нам просто пока трудно привыкнуть к тому, что женщина высказывает свои мысли на футбольные темы. Нам — в данном случае болельщикам.
Дополнительная информация:
https://sport24.ru/news/football/2021-09-24-agent-prudnikov-k-zareme-mozhno-po-raznomu-otnositsya-no-nelzya-otritsat-chto-gde-to-ona-govorit-pravilnyye-veshchi
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю