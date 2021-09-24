Агент назвал переход Барриоса в «Зенит» не самой чистой сделкой

Алан Прудников, сын известного по игре за «Спартак» и «Динамо» Алексея Прудникова, ныне работающий агентом, рассказал о переходе Вильмара Барриоса из «Бока Хуниорс» в «Зенит».

— В сделке участвовали американцы, колумбийцы, итальянцы. Ну и мы, — приводит слова Прудникова Sport24. — Скажу одну вещь: есть стороны, которые остались недовольны сделкой. Это не самая чистая сделка, в плане отношения к отдельным людям. Но при этом трансфер качественный.

— Поясните.

— Люди, которые вложили в Барриоса всю свою жизнь и душу, остались в стороне наблюдать за всем, что происходит.

Напомним, 27-летний Барриос выступает за «Зенит» с 2019 года. На его счету 62 матча за клуб и 2 гола.