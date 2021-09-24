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Агент назвал переход Барриоса в «Зенит» не самой чистой сделкой

11:16
Вильмар Барриос. Фото ФК «Зенит»
Вильмар Барриос. Фото ФК «Зенит»
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Алан Прудников, сын известного по игре за «Спартак» и «Динамо» Алексея Прудникова, ныне работающий агентом, рассказал о переходе Вильмара Барриоса из «Бока Хуниорс» в «Зенит».

— В сделке участвовали американцы, колумбийцы, итальянцы. Ну и мы, — приводит слова Прудникова Sport24. — Скажу одну вещь: есть стороны, которые остались недовольны сделкой. Это не самая чистая сделка, в плане отношения к отдельным людям. Но при этом трансфер качественный.

— Поясните.

— Люди, которые вложили в Барриоса всю свою жизнь и душу, остались в стороне наблюдать за всем, что происходит.

Напомним, 27-летний Барриос выступает за «Зенит» с 2019 года. На его счету 62 матча за клуб и 2 гола.

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/football/2021-09-24-ne-samaya-chistaya-sdelka-agent-rasskazal-o-transfere-barriosa-v-zenit

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Роман Шишов все материалы автора

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