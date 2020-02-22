Юрий Семин: «Готов ли «Локомотив» к «Зениту», покажет игра»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после победы в контрольном матче с «Чайкой» (3:1) подвел итоги третьего сбора команды. Ближайшую игру чемпионата России железнодорожники проведут против «Зенита» 29 февраля.

— Из положительных моментов — восстанавливается Алексей Миранчук, — цитирует официальный сайт «Локомотива» Семина. — Этот сбор мы завершили без травм. На протяжении 60 минут до замен в сегодняшнем матче выглядели неплохо. Кондиции хорошие. Осталось провести в Испании еще четыре тренировочных дня, после чего вылетаем в Москву. Готовы ли мы к «Зениту», покажет игра. Чемпионат начинается 29 числа, значит, должны быть готовы. Нападающий? Я верю в своих ребят. Мы объединимся и будем двигаться вперед.