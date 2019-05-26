Юрий Семин: "Денисов – порядочный человек, но самолюбивый. Не пожелал сидеть в резерве"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после матча 30-го тура чемпионата России против "Уфы" (1:0) подтвердил информацию о том, что полузащитник команды Игорь Денисов отказывается быть запасным.

35-летний игрок не выходил на поле с начала апреля. Сообщалось, что у футболиста – ангина. По информации "СЭ", Денисову предлагали отказаться от контракта с клубом, который он подписал в декабре прошлого года. Он же в свою очередь не захотел мириться с ролью запасного.

– Как думаете, Денисов не жалеет о том, что ввязался в скандал – вместо того, чтоб праздновать с командой такие успехи? – вопрос Семину.

– А нет никаких скандалов! Я не вижу конфликта, нормальная ситуация! Очень много сделал для "Локомотива". 14 лет ничего не выигрывали – Игорь пришел, стал капитаном команды. Многое сделал, убрал безразличие, которое было в команде. Был первым помощником тренера. Порядочный человек, но самолюбивый! Не пожелал сидеть в резерве даже матч. Принял решение. Вот и все. Мы ему должны сказать большое спасибо. Я как тренер им восхищен. Настоящий, крепкий человек. Но у него все-таки возраст. Здесь правых нет. Для меня главный принцип – играет тот, кто сильнее. Иначе грош цена тренировкам и всему остальному. Сегодня на этой позиции есть Баринов. Может, потом лучше Денисов будет играть. Если останется.

А я сейчас тренер футбольного "Локомотива", мне здесь уютно и хочу продолжить, – подытожил Семин и ушел под аплодисменты. (Юрий Голышак)

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