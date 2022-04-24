Юран рассказал о состоянии Жиркова и Мамаева

Главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал, почему полузащитник Юрий Жирков пропустил последние матчи.

«Жирков тренируется, проблем никаких нет. Так решил. Он профессионал. Поэтому тут вопросов быть не может. Например, Глушакова я убирал в Нижнем Новгороде. Побеждает команда — проигрывает тренер.

Мамаев? К Павлу тоже претензий нет. Он профессионал. Мы видели, что Глушаков сегодня поднаелся. Поэтому нужен был разрушительный игрок. В целом Павел готов. Возможно, Мамаев выйдет с «Уфой». Может, Жирков тоже выйдет. Не исключаю ничего», — заявил Юран.