«Это уже в прошлом». Мирзов объяснил, почему пропустил матч с ЦСКА

Полузащитник «Химок» рассказал, почему пропустил матч чемпионата России с ЦСКА

Полузащитник «Химок» Резиун Мирзов ответил на вопрос, почему пропустил матч 24-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (4:2).

— Можете рассказать, почему вы не играли с ЦСКА?

— Вам же уже рассказали.

— Было ли это связано с Садыговым-малдшим?

— Давайте по этой игре вопросы.

— Там ведь была какая-то путаница.

— Это уже в прошлом, давайте вопросы по этой игре.

— Сейчас эта история закрыта? Вы в команде?

— Как видите. Забиваю, играю в команде.

— За счет чего в последние месяцы улучшились результаты?

— За счет того, что мы выходим и играем так, как будто это наша последняя игра. Не боимся, играем в атаку. Функционально тоже готовы. Набрали хороший ход, есть настроение. С хорошим настроением готовимся к каждой игре. Будем продолжать также, к следующей игре подойдем также.