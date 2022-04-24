Мирзов: «Сами поверили в то, что можем обыгрывать»

Мирзов высказался об игре «Химок» после победы над «Крыльями Советов»

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов высказался об игре команды во второй половине сезона после победы над «Крыльями Советов» в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ (4:1).

—Почему так не было с самого начала? Сейчас бы уже чемпионами были.

—По второму кругу? Не знаю. Есть много нюансов, много вопросов. Не мне их решать, не мне в них копаться.

—Что с вами такое делает Юран?

—Тренирует.

—А что необычного?

—Просто тренер тренирует. Мы выходим, играем, бьемся. Получается, игр шесть не проигрываем. Мы набрали такой ход с хорошим настроением. Сами поверили в то, что можем обыгрывать.

«Химки» набрали 28 очков и занимают 13-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. У «Крыльев Советов» 38 очков и 7-я позиция.