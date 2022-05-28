Юран назвал самым тяжелым временем в карьере последние два с половиной месяца в «Химках»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился эмоциями после сохранения прописки в Тинькофф РПЛ на следующий сезон.

«СКА-Хабаровск» дал серьезный бой, я знаю характер парней. Ребята молодцы, это их заслуга, команда невозможное сделала возможным. Все уже похоронили, закопали «Химки» после весенней части, и мне многие специалисты и тренеры звонили, спрашивали: «Зачем тебе это надо?» Я им и руководству обещал, что мы останемся, когда есть хотя бы один процент, надо за него хвататься.

Моей задачей было объединить всех, начиная с водителя автобуса и заканчивая администраторами. Это наша общая заслуга, только так можно добиваться результата, для меня было проще работать с командой, когда я видел, что обслуживающий персонал тоже хочет работать в РПЛ. В моей карьере и как футболиста, и как тренера это были самые тяжелые 2,5 месяца. Нужно было работать на пределе, честно говоря, я очень устал", — сказал Юран ТАСС.

В субботу «Химки» дома победили «СКА-Хабаровск» со счетом 3:0 во втором стыковом матче за право сыграть в РПЛ в сезоне-2022/23. По итогам двух встреч подмосковная команда сохранила прописку в РПЛ, так как первая игра завершилась со счетом 0:1 в пользу «СКА-Хабаровска».