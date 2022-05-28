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Юран назвал самым тяжелым временем в карьере последние два с половиной месяца в «Химках»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился эмоциями после сохранения прописки в Тинькофф РПЛ на следующий сезон.

«СКА-Хабаровск» дал серьезный бой, я знаю характер парней. Ребята молодцы, это их заслуга, команда невозможное сделала возможным. Все уже похоронили, закопали «Химки» после весенней части, и мне многие специалисты и тренеры звонили, спрашивали: «Зачем тебе это надо?» Я им и руководству обещал, что мы останемся, когда есть хотя бы один процент, надо за него хвататься.

Моей задачей было объединить всех, начиная с водителя автобуса и заканчивая администраторами. Это наша общая заслуга, только так можно добиваться результата, для меня было проще работать с командой, когда я видел, что обслуживающий персонал тоже хочет работать в РПЛ. В моей карьере и как футболиста, и как тренера это были самые тяжелые 2,5 месяца. Нужно было работать на пределе, честно говоря, я очень устал", — сказал Юран ТАСС.

В субботу «Химки» дома победили «СКА-Хабаровск» со счетом 3:0 во втором стыковом матче за право сыграть в РПЛ в сезоне-2022/23. По итогам двух встреч подмосковная команда сохранила прописку в РПЛ, так как первая игра завершилась со счетом 0:1 в пользу «СКА-Хабаровска».

Источник: https://tass.ru/sport/14759921
Сергей Юран
ФК СКА-Хабаровск
ФК Химки
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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П
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Реми Кабелла

Краснодар

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И К Ж
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