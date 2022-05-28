Семин пожелал удачи «Оренбургу» в РПЛ: «Я родился в этом городе»

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» отреагировал на выход «Оренбурга» в РПЛ.

— Какие чувства больше преобладают: радость за «Оренбург» или грусть за «Уфу»?

— У меня преобладает чувство, что был соблюден в нашем чемпионате спортивный принцип. В объективном противостоянии вышли те команды, которые этого заслужили, потому что результат определяет все, — сказал Семин «СЭ». — Поздравляю «Оренбург», я родился в этом горда. Знаю, что когда они вылетели из премьер-лиги, они не бросили этот проект, а стали еще лучше работать. Наверно, поэтому они заслуженно получили путевку в Высшую лигу. Удачи им!

В субботу, 28 мая, состоялись ответные стыковые матчи за место в Тинькофф чемпионате России в сезоне-2022/23.

В следующем сезоне «Химки» и «Оренбург» будут играть в премьер-лиге, а «СКА-Хабаровск» и «Уфа» — в ФНЛ.