Матыцин заявил, что Fan ID начнет действовать на матчах РПЛ с началом сезона-2022/23

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что Fan ID начнет действовать на матчах Тинькофф РПЛ с началом нового сезона.

«На каких соревнованиях должен начать действовать Fan ID? С началом чемпионата система Fan ID будет действовать, естественно. Я думаю, что это будет российская премьер-лига», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Закон о Fan ID был принят 30 декабря 2021 года. Он вступит в силу 1 июня 2022 года.

Fan ID — система идентификации футбольных болельщиков, призванная обеспечить зрителям комфортный проход на стадион. Ранее она применялась на Кубке конфедерации 2017 года, чемпионате мира — 2018, а также на российских матчах чемпионата Европы в 2021 году.