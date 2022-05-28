Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 18:26

Матыцин заявил, что Fan ID начнет действовать на матчах РПЛ с началом сезона-2022/23

Читать «СЭ» в

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что Fan ID начнет действовать на матчах Тинькофф РПЛ с началом нового сезона.

«На каких соревнованиях должен начать действовать Fan ID? С началом чемпионата система Fan ID будет действовать, естественно. Я думаю, что это будет российская премьер-лига», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Закон о Fan ID был принят 30 декабря 2021 года. Он вступит в силу 1 июня 2022 года.

Fan ID — система идентификации футбольных болельщиков, призванная обеспечить зрителям комфортный проход на стадион. Ранее она применялась на Кубке конфедерации 2017 года, чемпионате мира — 2018, а также на российских матчах чемпионата Европы в 2021 году.

Источник: https://n.tass.ru/sport/14759599
Футбол
РПЛ
Fan ID (паспорт болельщика)
Олег Матыцин
7
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Морская капуста: польза и вред для организма человека
Лепс, 650 актеров и шампанское «Кубок наш». Как финал Кубка России превращают в грандиозное шоу
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Победная раздевалка «Оренбурга» после возвращения команды в РПЛ

Юран назвал самым тяжелым временем в карьере последние два с половиной месяца в «Химках»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости