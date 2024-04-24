Йевтич: «У Слуцкого в «Рубине» было много ошибок, которые привели к вылету из РПЛ»

Полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич в интервью Metaratings.ru оценил работу Леонида Слуцкого на посту главного тренера казанской команды.

— Как тебе Слуцкий, как тренер и как человек?

— Не хотел бы комментировать.

— Все настолько плохо?

— При Слуцком мы провели сильный сезон и попали в еврокубки. Да, наверное, нам нужны были усиления. Но я думаю, когда у тебя хорошая команда, тебе не нужно менять всех. Думаю, в том сезоне было допущено много ошибок, которые по итогу привели к вылету «Рубина» из РПЛ.

Слуцкий возглавил «Рубин» в декабре 2019 года, в сезоне-2020/21 команда заняла 4-е место в чемпионате России, пробившись в Лигу конференций.

В сезоне-2021/22 «Рубин» занял 15-е место и вылетел из РПЛ. Слуцкий остался работать в казанском клубе, но 15 ноября 2022 года ушел со своего поста по собственному желанию.