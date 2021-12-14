Вратарь «Сочи» Адамов объяснил повторение фирменного жеста Промеса
20:05
Голкипер «Сочи» Денис Адамов прокомментировал появление фотографии, на которой он повторяет фирменный жест полузащитника «Спартака» Квинси Промеса.
Эта фотография появилась после завершения матча 18-го тура Тинькофф чемпионата России, в котором «Сочи» победил на своем поле «Спартак» (3:0).
«Уважаемые болельщики! Сегодня летел из Сочи в Москву, со мной в самолете были болельщики ФК «Спартак». Они показали мне коллаж.
Кроме улыбки, никаких эмоций это фото не вызвало, так как оно сделано две недели назад, и это был «большой привет» моему товарищу Саше Черникову из «Краснодара».
Прошу различные издания не спекулировать на тему Квинси Промеса. Уважение превыше всего», — написал Адамов в сторис Instagram.
Пост Дениса Адамова. Фото Instagram
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