Вратарь «Сочи» Адамов объяснил повторение фирменного жеста Промеса

Голкипер «Сочи» Денис Адамов прокомментировал появление фотографии, на которой он повторяет фирменный жест полузащитника «Спартака» Квинси Промеса.

Эта фотография появилась после завершения матча 18-го тура Тинькофф чемпионата России, в котором «Сочи» победил на своем поле «Спартак» (3:0).

«Уважаемые болельщики! Сегодня летел из Сочи в Москву, со мной в самолете были болельщики ФК «Спартак». Они показали мне коллаж.

Кроме улыбки, никаких эмоций это фото не вызвало, так как оно сделано две недели назад, и это был «большой привет» моему товарищу Саше Черникову из «Краснодара».

Прошу различные издания не спекулировать на тему Квинси Промеса. Уважение превыше всего», — написал Адамов в сторис Instagram.