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В «Спартаке» опровергли слухи об интересе к защитнику «Химок» Боженову

20:59
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Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что московский клуб не интересуется защитником подмосковных «Химок» Кириллом Боженовым.

Ранее в СМИ появилась информация об интересе столичного клуба к 21-летнему игроку.

«Это неправда», — сказал Зеленов ТАСС.

Выступающий на правом фланге защиты Боженов в текущем сезоне провел 13 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13199659

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Иван Шитик все материалы автора

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