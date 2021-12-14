В «Спартаке» опровергли слухи об интересе к защитнику «Химок» Боженову

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что московский клуб не интересуется защитником подмосковных «Химок» Кириллом Боженовым.

Ранее в СМИ появилась информация об интересе столичного клуба к 21-летнему игроку.

«Это неправда», — сказал Зеленов ТАСС.

Выступающий на правом фланге защиты Боженов в текущем сезоне провел 13 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.