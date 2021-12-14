В «Спартаке» опровергли слухи об интересе к защитнику «Химок» Боженову
20:59
Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что московский клуб не интересуется защитником подмосковных «Химок» Кириллом Боженовым.
Ранее в СМИ появилась информация об интересе столичного клуба к 21-летнему игроку.
«Это неправда», — сказал Зеленов ТАСС.
Выступающий на правом фланге защиты Боженов в текущем сезоне провел 13 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
Дополнительная информация:
Читайте также
Реклама
Материалы сюжета: РПЛ: зимняя пауза 2021 / 2022 в чемпионате России, главные события, новости и материалы, сборы клубов премьер-лиги
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю