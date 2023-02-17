Худяков: «При немецких тренерах игроки «Локо» не понимали, что от них хотят»

Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков в интервью «СЭ» рассказал об опыте работы с немецкими тренерами московской команды.

— Все в «Локомотиве» говорят, что это самые тяжелые сборы за последнее время. Для вратарей тоже?

— Сборы реально сложные. Особенно если сравнивать с тем, что было за последний год. Например, [год назад] из-за недостаточных нагрузок в команде возникало недовольство — многие ребята просили позаниматься дополнительно: побегать, увеличить длительность тренировок.

Сейчас с этим нет проблем, нагрузки очень большие. На мой взгляд — да и по мнению ребят тоже, — так и должно быть. Полное ощущение, что все идет по плану: на первом сборе было много беговой работы, на втором занимались построением игры. Посмотрим, что будет на третьем (интервью состоялось 10 февраля. — Прим. «СЭ»).

— Правда, что прошлой зимой немцы вам чуть ли не 12 выходных на сборах дали?

— Если не ошибаюсь, там в общей сложности до двух недель дошло. Бывало, вечером присылали расписание на следующий день — там две тренировки. Но утром мы занимались, и нам говорили: «Вечером — выходной». Или: «Идем всей командой куда-нибудь».

— А тренировка отменялась?

— Ну, да.

— Многие болельщики «Локомотива» выдохнули, когда весь немецкий проект окончательно закрылся. У игроков была похожая реакция?

— Скажу так: у них не пошло. Они пытались поставить европейский футбол, но донести мысли правильно не получилось. Ребята в команде просто не понимали, что от них хотят. Отсюда такие результаты.

Сейчас все по-другому: чувствуется, что каждый из нас все лучше и лучше осознает, что должен делать на поле: куда бежать, какую функцию выполнять. Это огромный плюс.