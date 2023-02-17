Агент Медведева рассказал об улучшении состояния футболиста: «Надеюсь, что он сможет сыграть во второй части сезона»

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы вратаря «Ростова» Никиты Медведева, рассказал «СЭ» о состоянии футболиста.

«Никита с первого дня работает на сборах «Ростова», но пока что по индивидуальной программе. По срокам пока мы не загадываем. Все идет своим чередом, его состояние становится лучше. Сможет ли он сыграть во второй части сезона? Надеюсь, что да», — сказал Талаев «СЭ».

В сентябре Медведев получил травму одной из связок коленного сустава в кубковом матче с «Оренбургом». Сейчас футболит находится на сборах вместе с командой в Абу-Даби.

В текущем сезоне голкипер принял участие в двух матчах Кубка России за «Ростов» и не пропустил ни одного мяча.