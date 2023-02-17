Леандро Фернандес заявил, что в «Динамо» всегда выделялись Кураньи и Уилкшир

Бывший защитник московского «Динамо» Леандро Фернандес высказал мнение о сильнейших игроках, которых он застал в период выступлений в России.

«Все «Динамо» было топовой командой. Особенно выделялись Кураньи и Уилкшир. Мне было безумно приятно играть с такими футболистами, а им нравилось играть вместе со мной в «Динамо», — приводит слова Фернандеса Sport24.

Фернандес играл за «Динамо» в 2006-2014 годах, становился финалистом Кубка России и бронзовым призером чемпионата.