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Сегодня, 10:45

Леандро Фернандес заявил, что в «Динамо» всегда выделялись Кураньи и Уилкшир

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник московского «Динамо» Леандро Фернандес высказал мнение о сильнейших игроках, которых он застал в период выступлений в России.

«Все «Динамо» было топовой командой. Особенно выделялись Кураньи и Уилкшир. Мне было безумно приятно играть с такими футболистами, а им нравилось играть вместе со мной в «Динамо», — приводит слова Фернандеса Sport24.

Фернандес играл за «Динамо» в 2006-2014 годах, становился финалистом Кубка России и бронзовым призером чемпионата.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-17-leandro-fernandes-v-dinamo-osobenno-vydelyalis-kurani-i-uilkshir-bylo-priyatno-s-nimi-igrat
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