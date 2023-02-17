Худяков: «Больше удивило, что Рангник от нас уехал в «МЮ». А не то, что он приехал в «Локо»

Вратарь «Локомотива» Даниил Худяков в интервью «СЭ» оценил профессиональные качества Ральфа Рангника.

— За последний гол вас тренировали Гиздоль, Коммппер, Циннбауэр. А чем запомнился Ральф Рангник?

— Он в принципе нечасто контактировал с игроками. Я видел его всего раза три-четыре — когда он собирал команду и доносил какие-то мысли. Личного общения у нас не было.

— Ты до этого знал, кто это? Все же обалдели, когда такая фигура приехала работать в Россию.

— Ну, плюс-минус знал, но без подробностей: где именно работал и в какой роли. Больше удивило, что он от нас перешел в «Манчестер Юнайтед». А не то, что приехал в «Локомотив».