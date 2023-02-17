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Сегодня, 11:20

Гладышев заявил, что не станет уходить из «Динамо» в аренду за игровой практикой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев не станет уходить из московской команды в аренду ради получения большего количества игрового времени.

«Всегда хочется играть больше, выходить в основе и проводить все матчи по 90 минут. Но вариантов с арендой не рассматриваю, потому что только подписал новый контракт. Хочу играть и доказывать здесь. С чем связано увеличение игрового времени? Это и доверие тренера, и сам прогрессировал — все-таки год в основной команде и игры, что мне давал Шварц, помогли мне расти как футболисту», — приводит слова Гладышева ТАСС.

19-летний россиянин выступает за «Динамо» с июля 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 19 матчей, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.

После 17 туров «Динамо» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. Лидирует — «Зенит» (42 очка).

Источник: https://tass.ru/sport/17073549
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
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 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
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 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
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 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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16
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