Вратарь «Краснодара» Сафонов признался, что уход Ивича стал неожиданностью для команды

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал уход Владимира Ивича с поста главного тренера команды.

— Это было неожиданностью для нас. Смешанные эмоции, но не вижу смысла искать негатив во всем. Нужно находить только положительные моменты и двигаться к своей цели.

— Обсуждали с Галицким уход Ивича?

— Если я и общался с ним, то это останется между нами.

— Вы поняли, почему убрали Ивича?

— Как я уже сказал, для меня это стало неожиданностью. Не было особо никаких предпосылок — практически ничто не указывало, что уберут главного тренера.