Metaratings: «Спартак» рассматривает на место Промеса игроков до 24 лет и ценой около 15 миллионов евро

«Спартак» рассматривает на замену нападающему Квинси Промесу игроков в возрасте от 21 до 24 лет. Клуб готов потратить 10-15 миллионов евро, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, руководство рассматривает игроков в Европе и Латинской Америке. Также должна быть возможность дальнейшей перепродажи игрока с выгодой для клуба.

Сегодня, 20 марта, стало известно, что портал Transfermarkt обнулил стоимость нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

13 марта стало известно, что форварда «Спартака» арестовали в Дубае (ОАЭ). Прокуратура Нидерландов рассчитывает на экстрадицию нападающего в ближайшее время.

В 2024 году суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков. В 2023 году форвард также был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата.