Врач «Динамо»: «Тюкавин может пропустить от месяца до полугода. Есть вероятность травмы крестообразной связки»

Главный врач «Динамо» Александр Родионов рассказал о состоянии нападающего Константина Тюкавина после матча 19-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

Футболист был заменен на 22-й минуте из-за травмы. Позднее появилась информация о том, что у игрока может быть повреждение крестообразных связок правого колена.

«По первым тестам и расспросу игрока, его ощущениям, то что он чувствовал при тестировании его коленного сустава, есть вероятность, что там повреждение передней крестообразной связки. То, что обычно в футболе называют самой проблематичной травмой, которая приводит к выбыванию игрока до шести месяцев.

Самый благополучный исход, что мы сделаем по прилете в Москву МРТ-исследование и связки будут целы. Если она уже будет повреждена, то встанет вопрос об оперативном вмешательстве. Сейчас он чувствует себя более-менее стабильно из-за того, что мышцы находятся в тонусе, сустав нестабильный. Но косвенные признаки показали, что есть такая вероятность. Сколько может пропустить Константин? До месяца. От месяца и до полугода», — приводит matchtv.ru слова Родионова.

Тюкавин — воспитанник «Динамо». В сезоне-2024/25 22-летний россиянин забил 8 голов и сделал 3 результативные передачи.