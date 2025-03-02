Личка оценил дебют Глебова за «Динамо» в матче с «Ростовом»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал игру новичка бело-голубых Данила Глебова в матче против «Ростова» (1:1) в 19-м туре РПЛ.

Глебов дебютировал в московской команде в матче против бывшего клуба — 20 февраля он перешел в «Динамо» из «Ростова».

— Было тяжело, потому что для него это была первая игра в нашей команде. Я не могу сказать ничего плохого о его выступлении или игре другого новичка Хуана Касереса. Но мы, как команда, сыграли плохо, так что какие-то плюсы искать тяжело, — цитирует Личку пресс-служба «Динамо».

«Динамо» (36) поднялось на четвертую строчку в турнирной таблице. Бело-голубые по дополнительным показателям опережают «Локомотив».

«Ростов» (27 очков) остается на седьмом месте в РПЛ. Команда провела первый матч под руководством Джонатана Альбы, который сменил на посту главного тренера Валерия Карпина.