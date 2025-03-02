«Факел» проиграл на поле, но выиграл на трибунах

Более 1300 болельщиков поддержали «Факел» в воскресенье в выездном матче 19-го тура РПЛ с «Химками» (0:1). При этом общая посещаемость встречи составила 2237 зрителей — таким образом болельщиков воронежского клуба на трибунах оказалось больше, чем поклонников хозяев.

В 2024 году гостевые игры «огнеопасных» посетили более 14 тысяч человек. «Факел» в третьем сезоне подряд собирает наибольшую аудиторию в РПЛ на выезде.

— На наших матчах чувствуют единение самые разные люди, они становятся одним целым, чтобы поддерживать команду и гнать ее вперед. Теперь будем готовиться к домашней встрече с «Зенитом», на стадионе будет очень ярко, — подчеркнул в разговоре с «СЭ» руководитель фан-клуба «Факела» Игорь Черняев.

«Факел» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России с 14 очками. В следующем туре воронежцы сыграют дома против «Зенита».